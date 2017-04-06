МЭРТ закрывает глаза на схему поставки сырья на завод Фирташа в Крыму - СМИ

Министерство экономического развития и торговли отказывается накладывать санкции на титановую компанию Дмитрия Фирташа "Юкрейниан Кемикал Продакс", которая, по мнению прокуратуры, стоит за схемой поставки ильменита в оккупированный Крым.

Об этом говорится в расследовании программы "Слидство.Инфо".

В прошлом году журналисты обнародовали схему поставок ильменитовой руды на завод Фирташа, который находится в оккупированном Крыму.

Схема выглядела так: ильменитовая руда с Междуреченского горно-обогатительного комбината перевозилась в порт "Южный" в Одесской области. Там ильменит перегружали на судно "Катя". По документам оно должно направляться в российский порт "Кавказ". Но туда не доходило.

В Керченском проливе ильменит перегружали на российское судно "Нефтерудовоз", которое затем шло в закрытый Керченский порт. Откуда руда вероятнее всего доставлялась на завод "Крымский титан" Дмитрия Фирташа.

Как отмечается, после выхода расследования, военной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное производство.

"Военная прокуратура южного региона Украины предоставляла оценку действиям должностных лиц государственной пограничной службы по реагированию на действия связанные с въездом и выездом на оккупированную территорию", - заявил начальник отдела военной прокуратуры южного региона Эдуард Плешко.

"Во время этой деятельности были выяснены факты применения схем попадания грузов с территории Украины на территорию Крыма", - говорит он.

Однако, как отмечается, несмотря на уголовное производство и резонанс вокруг этой темы, схема поставок сырья на "Крымский титан" продолжила успешно действовать в течение всего 2016 года. Менялись разве что суда-перевозчики и грузоотправители.

"Суда заходили в Керченский пролив, где несколько дней останавливались на рейде. Вероятно, эта схема аналогична той, которую год назад удалось отследить с судном "Катя", - говорится в сюжете.

"Эта схема сейчас почти безупречна. Есть документы в украинском порту выписанные на российский порт Кавказ, ильменит не подпадает под запреты. То есть они идут в Россию, там выгружают. Берут российские документы, что выгрузили", - рассказывает главный редактор портала "BlackSeaNews" Андрей Клименко.

"А куда дальше пойдет этот груз ильменита - к этому судовладелец или судебный менеджер или брокер не имеет никакого отношения. Их ответственность закончилась", - заявил Клименко.

В сюжете отмечается, что поскольку по документам все законно, то и украинские правоохранители не имеют оснований ни для ареста судов или капитанов, ни для привлечения к ответственности судовладельцев.

Однако, как отмечается, остановить скандальное поставки руды на полуостров можно было другим путем.

"Учитывая, что примененная схема не предусматривала прямого реагирования и ответственности пограничников, нами было подготовлено и внесено представление в Минэкономики о применении санкций в соответствии с законом о внешнеэкономической деятельности о приостановлении такой схемы", - говорит Плешко.

Таким образом, прокуратура попросила МЭРТ наложить санкции на компанию Дмитрия Фирташа "Юкрейниан Кемикал Продакс", в прошлом - закрытое акционерное общество Крымский титан. По мнению прокуратуры, именно она и стоит за схемой поставки ильменита в Крым.

"Первое представление о наложении санкций на предприятие олигарха прокуратура отправила еще в октябре прошлого года, затем - прислала повторное уже в январе этого года. Министерство экономического развития и торговли на долгое время задумалось", - сообщается в сюжете.

"Через полгода несмотря на обращение прокуратуры Минэкономики так и не наложило санкции на титановую компанию Фирташа и не внесло его крымский актив в "черный список". Чиновники министерства назвали просьбу прокуроров недостаточно убедительной", - отмечается в расследовании.

"Военной прокуратурой Южного региона в своем повторном представлении представлено обоснование нарушения "Юкрейниан Кемикал Продактс" законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и не указаны конкретные нормы законов в сфере внешнеэкономической деятельности, нарушение которых допущены этим предприятием", - заявили в МЭРТ.

Экономическая правда