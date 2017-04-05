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ГПУ проводит обыск в "Укрнафте"

Среда, 5 апреля 2017, 12:10

Генеральная прокуратура Украины проводит обыск в центральном офисе ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Генпрокуратура проводит обыск, мы им содействуем", - отметили в пресс-службе.

Также об обысках написала на своей странице в Facebook депутат от фракции "Самопоміч" Виктория Войцицкая.

"Источник в Укрнафте сообщил о масках-шоу. Происходит прямо сейчас. Детали выясняю. Офис Укрнафты на Несторовском переулке 3-5. В один из региональных офисов приехали следователи НАБУ", - написала она.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", бывшим акционерам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову – порядка 42% акций.

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ГПУ Укрнафта НАБУ
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