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Киев закупит 40 трамваев за 2 миллиарда

Воскресенье, 30 апреля 2017, 17:50

Коммунальное предприятие Киевпастранс объявило тендер на закупку до конца 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов на ожидаемую сумму 1,946 миллиарда гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно объявлению на портале ProZorro о проведении соответствующих торгов, заявки на участие в них принимаются до 29 мая, аукцион намечен на 4 июня.

Размер минимального шага понижения цены – 1%

Согласно тендерной документации, участник тендера должен, в частности, предоставить в числе документов аналогичный договор поставки трамвайных вагонов за любой период 2014-2016 годов.

Согласно техусловиям, полностью низкопольные трамвайные вагоны должны быть изготовлены не ранее 2017 года, быть минимум трехсекционным, иметь не менее 60 мест для сидения и место для пассажиров в колясках.

Напомним, в октябре прошлого года КП "Киевпастранс" заключило договор с украинско-немецким СП Электронтранс (Львов) на закупку семи 30-метровых трамвайных вагонов с низким уровнем пола на сумму 183,75 млн грн по итогам объявленного в апреле тендера.

Однако закупка также сопровождалась обжалованиями в АМКУ и судебных инстанциях.

Сегодня два таких состава в Киеве эксплуатируются на линии скоростного трамвая. Ранее Киев также закупал трамвайные вагоны для скоростной линии у Татра-Юг.

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Киевпастранс
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