Братья Дубневичи открыли солнечную электростанцию на Львовщине

В Яворовском районе Львовщины 28 апреля открыли первую очередь новой электростанции Озерная, мощностью 9,9 МВт.

Об этом сообщает Zahid.net.

Собственниками нового объекта является ООО Лиг Агро, которую связывают с народными депутатами Ярославом и Богданом Дубневичами. Они также присутствовали на открытии.

По словам директора ЛигАгро Александра Гирича, электростанция размещается на территории 14,62 га. На ней установлено 37 500 фотоэлектрических модулей JASolar, китайского производства.

Ожидается, что электростанция будет вырабатывать около 11 000 000 кВт/ч в год.

Компания будет продавать электроэнергию по зеленому тарифу госпредприятию Энергорынок.

Стоимость строительства Озерной составила более 10 млн долларов. Средства привлекли от латвийского Балтинвест Холдинга.

В будущем владельцы бизнеса планируют ввести в эксплуатацию еще две очереди электростанции. Известно, что компания взяла в долгосрочную аренду земельный участок в Залузького сельсовета, площадью 41,7 га.

Как известно, ряд связанных с Дубневичами людей работает на руководящих должностях в "Укрзализныце", компании, связанные с братьями, выигрывают миллионные тендеры на УЗ.

Напомним, братья Дубневичи указали в своих электронных декларациях на двоих - 700 миллионов наличными.

Напомним, Укргазбанк начал предоставлять физическим лицам кредиты на покупку и установку "домашних" солнечных электростанций, солнечных коллекторов и тепловых насосов под 0,01% годовых.