За последние 5 лет промышленность сократила спрос на газ в три раза

Анализ потребления газа в Украине в отопительные сезоны в 2012-2017 гг. позволяет говорить о масштабном сокращении спроса на газ среди группы промышленных потребителей.

Об этом пишет ZN.UA.

Отмечается, что за последние пять отопительных сезонов объем потребления в промышленном сегменте сократился с 15,883 до 5,531 млрд кубометров.

"Если учесть, что крупнейшие потребители газа в отопительный сезон — предприятия теплокоммунальной энергетики — уменьшили газопотребление лишь приблизительно на 1 млрд кубометров, то становится очевидным, что основное сокращение в промышленном сегменте состоялось за две последние зимы и пришлось на газоемкие предприятия, а именно — химической промышленности, использующие газ как сырье", – говорится в публикации ZN.

Также отмечается, что конъюнктура мирового рынка химической промышленности и дорогой газ сделали химическое производство в Украине малоконкурентным.

"К тому же вспомните сбои в газоснабжении едва ли не самого крупного потребителя — Одесского припортового завода, имевшие место в прошлом году. Немалая доля в сокращении газопотребления приходится и на производства, которые при современных условиях и ценах на газ и в целом на энергоносителе были вынуждены частично или полностью остановить производство", – указывает автор публикации.