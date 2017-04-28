Комитет кредиторов "Центрэнерго" инициировал санацию компании

Комитет кредиторов "Центрэнерго" на заседании 27 апреля принял решение о целесообразности введения процедуры санации государственной энергогенерирующей компании.

Соответствующую информацию "Украинским новостям" подтвердил арбитражный управляющий "Центрэнерго" Евгений Луговский.

"27 апреля комитет кредиторов действительно решил, что следующей процедурой в банкротстве "Центрэнерго" будет процедура санации. Комитет кредиторов теперь может обратиться в суд с таким заявлением", - отметил он.

По словам Луговского, комитет кредиторов состоит из 3 юридических лиц.

"Это три юридических лица, называть их я бы не хотел", - добавил он.

Арбитражный управляющий отметил, что суммарные подтвержденные кредиторские требования к "Центрэнерго" составляют 136 млн гривен, еще 20 млн гривен оспариваются в судах.

Дело о банкротстве "Центрэнерго" было открыто Хозяйственным судом Киева еще 9 февраля 2004 года по заявлению ГП "Ровенькиантрацит".

В 2015 году активно проводилась скупка прав требования долга с "Центрэнерго" компаниями "Легист-Инвест" и "Баланс Групп".

По данным СМИ, контрольные голоса в комитете кредиторов принадлежат компаниям, входящим в сферу влияния экс-депутата Верховной Рады и экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова.

Как сообщалось, ФГИ планирует провести приватизацию "Центрэнерго" в 2017 году.

"Центрэнерго" по данным собеседников "Украинской правды" входит в орбиту влияния Игоря Кононенко. В августе 2016 заместителем председателя наблюдательного совета "Центрэнерго" был назначен Александр Визир, который работал помощником Кононенко.

Сам Кононенко отрицает любую причастность к неформальному кураторству "Центрэнерго".

В 2016 году "Центрэнерго", по МСФО, увеличила чистую прибыль в 17,7 раза с 21,856 млн гривен до 386,687 млн гривен.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.