Налоговый долг "Укрнафты" увеличился до 13,2 миллиарда гривен

По состоянию на 31 декабря 2016 года налоговый долг компании "Укрнафта" вырос на 3,1 млрд гривен - до 13,2 млрд гривен.

Об этом говорится в отчете "Укрнафты", опубликованном на сайте компании.

При этом отмечается, что в 2016 году "Укрнафта" выплатила 8,1 млрд гривен налогов, что превышает показатель 2015 года, когда компания оплатила 5,3 млрд гривен.

"Всего на уплату налогов компания направила 45% собственного денежного потока, 26% - на неотложные производственные расходы и инвестиции, 16% - на оплату труда, и 12% - на оплату за нефтепродукты для обеспечения потребностей сети АЗС за первые четыре месяца 2016 года до изменения схемы работы в розничном сегменте", - говорится в сообщении.

"Однако "Укрнафта" не смогла оплатить все начисленные налоги из-за необходимости финансировать неотложные производственные нужды, проблемы с оплатой со стороны некоторых бизнес-партнеров и увеличение запаса нефтепродуктов", - заявили пресс-службе.

Согласно сообщению, в 2016 году убыток от операционной деятельности составил 14,7 млрд гривен, на размер которого существенно повлиял ряд неденежных операций по формированию резервов.

"Основным фактором, который привел к ухудшению финрезультата от операционной деятельности, являются неденежные расходы по формированию резерва по дебиторской задолженности и выданным авансам, в которые включена дебиторская задолженность по отгруженной в 2015 году нефти, оплата за которую не поступила", - сообщает компания.

Без учета указанных неденежных расходов результат от операционной деятельности до налогообложения и без учета расходов на амортизацию (скорректированная EBITDA) за 2016 достиг 3 млрд гривен.

Как отмечается, убыток до налогообложения составил 11,9 млрд гривен.

"После учета ряда статей, таких как амортизация финансовых инструментов +2,8 млрд гривен, налоговый актив по налогу на прибыль в размере +4 млрд гривен и налоговое обязательство по налогу на прибыль в размере - 800 млн гривен, чистый убыток достиг 8,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Экономическая правда