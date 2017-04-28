Шимкив заявил, что правительство блокирует 4G

Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив заявил, что Кабинет министров блокирует 4G в Украине.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

"Похоже каждое G в Украине мы будем добиваться через публичную помощь. В прошлый раз мы ждали подписанное постановление КМУ - 4 месяца. Было все - уговоры, просьбы, демонстрации, будки телефонные и тому подобное", - написал Шимкив.

"Теперь с 4G имеем ту же ситуацию. После голосования правительством постановления об изменениях в план РЧР 14 февраля 2017 ... мы все еще ждем публикации подписанного постановления", - заявил он.

Шимкив также добавил, что 4G может принести в бюджет страны в 2017 году более 6 миллиардов гривен, а пользователям качественную голосовую связь в цифре и качественный доступ к данным, но главное накрыть всю страну качественным скоростным Интернетом.

"Очень прошу поддержки убедить КМУ опубликовать постановление - шел 72 день ожидания", - отметил заместитель главы АПУ.

Он также призвал министра Саенко и главу правительства Владимира Гройсмана помочь найти этот важный документ в электронном документообороте СКМУ.

Напомним, 7 операторов заявили о заинтересованности в лицензии 4G. Среди них Киевстар, Lifecell и МТС Украина.

Экономическая правда