Шимкив заявил, что правительство блокирует 4G
Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив заявил, что Кабинет министров блокирует 4G в Украине.
Об этом написал на своей странице в Facebook.
"Похоже каждое G в Украине мы будем добиваться через публичную помощь. В прошлый раз мы ждали подписанное постановление КМУ - 4 месяца. Было все - уговоры, просьбы, демонстрации, будки телефонные и тому подобное", - написал Шимкив.
"Теперь с 4G имеем ту же ситуацию. После голосования правительством постановления об изменениях в план РЧР 14 февраля 2017 ... мы все еще ждем публикации подписанного постановления", - заявил он.
Шимкив также добавил, что 4G может принести в бюджет страны в 2017 году более 6 миллиардов гривен, а пользователям качественную голосовую связь в цифре и качественный доступ к данным, но главное накрыть всю страну качественным скоростным Интернетом.
"Очень прошу поддержки убедить КМУ опубликовать постановление - шел 72 день ожидания", - отметил заместитель главы АПУ.
Он также призвал министра Саенко и главу правительства Владимира Гройсмана помочь найти этот важный документ в электронном документообороте СКМУ.
Напомним, 7 операторов заявили о заинтересованности в лицензии 4G. Среди них Киевстар, Lifecell и МТС Украина.
Экономическая правда
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