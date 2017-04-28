РФ незаконно добыла миллиарды кубов украинского газа - "Черноморнефтегаз"

С момента аннексии Крыма Россия из украинских месторождений на шельфе Черного моря выкачала миллиарды кубометров газа.

Об этом 28 апреля в эфире Радио "Крым.Реалии" заявила глава компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.

"Одесское месторождение - крупнейшее, которое введено в эксплуатацию в 2011-12 годах. И из него наибольшее количество газа на сегодня добывается и поставляется в Крым. Фактически за 2014-й год из него нелегитимной властью Крыма, то есть РФ, было добыто 1,117 млрд кубов. в 2015 году - 980 млн кубометров и в 2016-м, соответственно, 880 млн", - сказала Нежнова.

В 2014 году буровые установки, флот и прочее имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время аннексии Крыма Россией.

После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над этим крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" начало работу на материковой части Украины.