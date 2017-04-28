Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь

Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

28 апреля был обнародован проект постановления Кабинета министров, который устанавливает новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые из алкогольных напитков.

Как отмечается, размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время, в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водки, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина и т.д.).

"В результате в Минэкономики поступили многочисленные обращения участников рынка, отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы", - сообщает пресс-служба.

"В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 7,64-11,3%; виски, ром и джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 1,7-1,8%.

Экономическая правда