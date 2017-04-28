Зарплата Коболева в 2016 году выросла более чем в 17 раз

Заработная плата НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в 2016 году выросла в 17,5 раз - на 18,218 млн гривен - до 19,323 млн гривен.

Соответствующие данные содержатся в декларации Коболева за прошлый год.

Как отмечается, соответствующая сумма начислена до вычета НДФЛ и военного сбора.

При этом из других источников глава "Нафтогаза" в 2016 году получил лишь 0,65 гривен, тогда как в 2015 году его доход из других источников составил 5,1 млн гривен.

Согласно документам, Коболев в прошлом году не покупал новой недвижимости и автомобилей.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.

Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Ранее ЭП писала, что зарплата Коболева превышает 2 миллиона гривен в месяц.

При этом условия трудового контракта главы "Нафтогаза" и Коллективный договор госкомпании позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы.

Так, в дополнительном соглашении к трудовому договору указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен). СЕО получает ежемесячную премию "на условиях и в размере соответствии с коллективным договором предприятия".

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Интерфакс-Украина