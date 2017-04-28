НБУ решил ликвидировать банк Грановского

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Финбанк".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 27 апреля об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Финбанка", - говорится в сообщении.

"По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 99% вкладчиков "Финбанка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тысяч гривен", - сообщает регулятор.

Также отмечается, что клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом.

Как известно, в феврале "Финбанк" подал на рассмотрение Национального банка заявку на самоликвидацию.

7 апреля он был отнесен к категории неплатежеспособных.

Финбанк зарегистрирован в 1993 году.

По данным НБУ, к 1 января 2016 года Александр Грановский владел 79,6573% акций, Александр Мамонтенко и Сергей Барков - по 9,9571% акций каждый.

Борис Кауфман в октябре 2014 года заключил непубличное соглашение о передаче контроля над почти 80% акций Финбанка миноритарному акционеру банка Грановскому.

Согласно данным Нацбанка Украины на 1 октября 2016 года Финбанк занимал 63-е место (672,983 млн гривен) среди 100 действующих в стране банков.

Экономическая правда