Госдума РФ хочет сделать из оккупированного Крыма "офшорку" - СМИ

В Госдуме РФ готовят пакет законопроектов о фактическом введении в оккупированном Крыму офшорного режима.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Помимо расширения налоговых льгот поправками предложен механизм создания в Крыму трастов, которые смогут обеспечить инвесторам в полуостров анонимность и позволят не бояться санкций.

Напомним, сейчас в Крыму и Севастополе уже действует свободная экономическая зона, однако она ориентирована в основном на местный бизнес.

Сообщается, что первый законопроект представляет собой поправки к налоговому кодексу РФ, второй — к гражданскому кодексу и еще к полутора десяткам законов.

Во втором законопроекте предлагается узаконить новый вид общества с ограниченной ответственностью — "Международная компания", а также ввести статьи "Международные трасты" (организация и переданные ей другими лицами в собственность трастовые фонды) и "Семейные фонды" (организация, созданная для управления имуществом создателя фонда, его семьи или "иных лиц").

Согласно поправкам, на налоговый учет эти три формы должны вставать по месту реального расположения — если оно находится за границами РФ, то они будут признаваться нерезидентами, то есть будут выведены из-под фискального контроля.

Трасты должны обеспечить инвесторам в оккупированный Россией Крым анонимность. "Крымские трасты", по задумке, должны получить права на переданные им активы. В этом случае бенефициар становится невидимым, но остается при доходах.

Для раздачи льгот в действующий закон о крымской свободной экономической зоне предложено ввести главу "Международная транзитная зона" — это отдельные участки территории свободного порта со специальным режимом ведения бизнеса.

Согласно поправкам, доходы резидентов из источников в Международной транзитной зоне полностью освобождаются от НДС, налогов на прибыль и имущество. По аналогии с "дикими" офшорами участникам зоны предложено оплачивать лишь ежегодный налоговый сбор в размере 1,5 тыс евро. Для доходов резидентов, полученных на остальной территории РФ, предложены льготные ставки: на дивиденды — 15%, по процентам и роялти — 0%.

Также авторы закона хотят разрешить в Крыму и в Севастополе деятельность, невозможную на остальной территории РФ: иностранным банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и брокерским компаниям предложено дать возможность работать без лицензии.

Кроме того, предусмотрен упрощенный порядок получения российского гражданства для инвесторов, вложивших в облигации Крыма и Севастополя от 1 млн евро, приехавшим на полуостров иностранцам предложен безвизовый режим. Еще один "бонус" — выведение операций в Международной транзитной зоне из-под валютного контроля.

По признанию авторов проекта, поправки вызвали замечания у администрации президента как противоречащие соглашениям о раскрытии бенефициаров.

По словам юристов, инициативы идут вразрез с усилиями G20 и ОЭСР по борьбе с офшорами, закрепление в законе таких преимуществ нарушит рекомендации Доклада ОЭСР 1998 года "О пагубной налоговой конкуренции" и Кодекс ЕС 1997 года "О поведении налогообложения предпринимательской деятельности".

Экономическая правда