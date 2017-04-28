Официальный курс гривны укрепился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 28 апреля на 3 копейки до 26,55 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,89 гривны за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6605 гривни.

Напомним, на 27 апреля Нацбанк установил официальный курс на уровне 26,58 гривни за доллар.

Экономическая правда