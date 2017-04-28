В НБУ рассказали, как из Приватбанка вывели 16 миллиардов

Бывшие собственники и менеджмент ПриватБанка вывели 16 миллиардов гривен не за одну ночь, а за выходные.

Об этом рассказала заместительница главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью порталу "Минфин".

"Мы называем это "операции в ночь с пятницы на понедельник". Надо понимать, что эти деньги не выводились за один день. Это целый процесс", – сообщила она.

Как рассказала Рожкова, 16 млрд грн находились на балансе банка, 12 млрд грн из этих средств числились, как деньги на корсчетах в латвийской дочке и на кипрском филиале.

"Там они были записаны, как покрытие по аккредитивам, выпущенным некоторыми известными международными компаниями в пользу клиентов, связанных с бывшими собственниками Привата", - сказала Рожкова.

Обязательства должны были закончиться в январе-феврале 2017 года, но в ночь перед национализацией банк инициировал досрочное списание денежного покрытия со своих корсчетов в пользу компаний, выпустивших аккредитивы.

Таким образом, де-юре деньги были трансформированы в дебиторскую задолженность, но де-факто их вывели задолго до официального списания.

Напомним, в апреле 2017 года, глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что предварительные результаты аудиторской проверки показали, что экс-руководство Привата вывело из финучреждения 16 млрд грн в ночь перед национализацией – с 18 на 19 декабря.