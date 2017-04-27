МАУ впервые за три года получила прибыль

Авиакомпания МАУ в 2016 году получила почти 400 миллионов гривен чистой прибыли.

Об этом говорится в годовом отчете компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Liga.net.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины в 2016 г. получила 387,88 млн гривен чистой прибыли, против 504,92 млн гривен чистого убытка в 2015 г.

Чистый доход МАУ в 2016 г. составил 17,83 млрд гривен, увеличившись на 36%. Для сравнения: в 2015 г. чистый доход авиакомпании вырос на 91% - до 13,13 млрд гривен.

Напомним, МАУ ввела обязательное требование о предоставлении пассажирами персональных данныхна этапе оформления билета.