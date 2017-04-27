Еще один банк решил самоликвидироваться

Банк "Финансовый партнер" заявил о том, что намерен прекратить банковскую деятельность.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает FinClub.

Соответствующий вопрос будет вынесен на повестку дня собрания акционеров банка 7 июня.

Банк "Финансовый партнер" планирует рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Кроме того, финучреждение рассмотрит и утвердит план прекращения осуществления банковской деятельности.

Напомним, к середине июня все банки должны увеличить уставной капитал до 200 млн гривен, а в настоящее время уставной капитал банка "Финансовый партнер" составляет 125 млн гривен.

Раннее НБУ предложил мелким банкам, которые не смогут докапитализироваться, самоликвидироваться по упрощенной процедуре.