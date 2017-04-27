Постановление об отмене абонплаты за газ таки опубликовали

В "Правительственном курьере" опубликовано решение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, которым отменяется введение абонентской платы за газ.

Соответствующее постановление было опубликовано 27 апреля.

"НКРЭ отменила 46 постановлений, устанавливающих тарифы на услуги транспортировки газа для потребителей Украины для точек входа и точек выхода для ПАО "Укртрансгаз" и региональных облгазов", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу 28 апреля.

Как известно, 29 марта НКРЭ утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.

Плату с 1 апреля должны были платить потребители ежемесячно, независимо от фактического объема потребления. Предусматривалось, что абонплата будет начисляться на основании присоединенной мощности каждого потребителя (в зависимости от типа газового счетчика).

Впоследствии Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ.

Президент Петр Порошенко также заявил, что решение о введении абонплаты на газ должно быть приостановлено.

10 апреля НКРЭ отменила это решение.

В то же время, согласно меморандуму с МВФ, Украина пообещала ввести абонплату за газ до конца июля.

Экономическая правда