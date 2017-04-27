По результатам исследования "Индекса неравенства", Украина возглавила рейтинг стран, с наименьшим разрывом между богатыми и бедными.



Об этом сообщает The Guardian.

Исследуя вопрос финансового неравенства в 140 странах мира, исследователи использовали два показателя степени расслоения общества – коэффициент Джини и Коэффициент Пальма.

Коэффициент Джини является наиболее используемым показателем неравенства. Он учитывает распределение доходов страны, где 0 представляет собой полное равенство и 100 общее неравенство.

Используя последние данные Всемирного банка, исследователи определили, что Южная Африка, Намибия и Гаити являются одними из наиболее неравных стран с точки зрения распределения доходов. В то же время, Украину, Словению и Норвегию причисляют к самым равноправным нациям в мире.

Ведущие и замыкающие страны, согласно Коэффициенту Джини

Коэффициент Пальма является альтернативой Коэффициента Джини, и фокусируется на растущей пропасти между богатыми и бедными в обществе. Коэффициент Пальма рассчитывается как отношение средних доходов 10% самого богатого к средним доходам 40% самого бедного населения. Согласно исследованию, опубликованному The Guardian, Украина опять в лидерах.

Ведущие и замыкающие страны, согласно Коэффициенту Пальма

Но, как отметили исследователи, измерение уровня неравенства далеко не однозначно.

Если не сосредотачиваться исключительно на финансовом неравенстве и оценивать уровень жизни, то результат будет отличаться.

Так, например, по результатам Всемирного доклада о счастье 2017 (World Happiness Report 2017), основанном на показателях ВВП на душу населения, уровне социальной поддержки, ожидаемой продолжительности жизни, свободы граждан принимать жизненно важные решения, щедрости и отношению к коррупции, Украина занимает 132-е место из 155.