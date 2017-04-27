НБУ предлагает маленьким банкам добровольно уйти с рынка

Банки, которые не в состоянии докапитализироваться, могут добровольно сдать с лицензию.

Об этом заявила заместительница главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью порталу "Минфин".

"Всего осталось порядка 34 банков, которые пока не докапитализировались до этой суммы (200 миллионов гривен уставного капитала- ЭП). Критичных из них 13 – все это в основном очень мелкие банки", - сообщила Рожкова

"Мы встречались с собственниками этих банков и советовали им или пересмотреть свои бизнес-модели или подумать о добровольном отказе от статуса банка. Год назад они уверяли нас, что у них есть планы по развитию, но за это время так ничего и не поменялось. Какой смысл вкладывать дополнительные деньги в банк, если он не дает "выхлопа" бизнеса?", - заявила она.

Рожкова предлагает собственникам маленьких банков искать альтернативу.

"Можно стать финансовой компанией, которых сейчас и так существует очень много. Бывшие банки на их фоне будут иметь очень сильное преимущество в виде технологической базы и наличия капитала. Можно сдать банковскую лицензию, но при этом оставить себе валютообмен, платежные системы и даже за счет собственного капитала заниматься кредитованием", - резюмировала замглавы НБУ.

Экономическая правда