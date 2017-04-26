В Минсоцполитики объяснили, как получить сэкономленную субсидию

Для получения сэкономленной суммы субсидии необходимо будет с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Правительственный проект монетизации сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, субсидиантам, которые вели энергоэффективное домохозяйство, для получения средств необходимо будет с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

"Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления", - сообщает пресс-служба.

"Открытие счета в банке, как и выбор самого уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, осуществляется субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым", - отметили в Минсоцполитики.

Как известно, Кабинет министров 26 апреля принял решение провести в этом году монетизацию части сэкономленных субсидий.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что уже к сентябрю семьи, которые сэкономили Украине деньги по субсидиям на газ и электроэнергию, получат от государства до 700 гривен компенсации.

Экономическая правда