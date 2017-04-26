Петр Дыминский вышел из группы WOG

Петр Дыминский Фото - ZIK

Львовский бизнесмен, владелец ФК "Карпаты" и телеканала "ZiK" Петр Дыминский вышел из соучредителей сети WOG.

Об этом говорится в статье на "Экономической правде" "АЗС "Порошенко", или Как нефтяной бизнес команды Януковича заживет "по-новому"".

Как отмечается, выход Дыминского ознаменовался сменой компании, управляющей этими заправками: в феврале 2017 на место ООО "ВОГ Ритейл" (ЕГРПОУ 37821544), в котором Дыминскому опосредованно принадлежало 25%, пришло ООО "ВОГ Рітейл" (ЕГРПОУ 38740702). Сейчас ее контролируют Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети погибшего Игоря Еремеева — Роман и София.

"По внутреннему акционерному соглашению, решивший продать свою долю обязан предложить ее к выкупу партнерам. Петр Петрович решил выйти, остальные выкупить его пакет не отказались", — заявил ЭП источник в группе.

Эту информацию ЭП подтвердил СЕО WOG Сергей Корецкий.

"В конце прошлого года Петр Петрович Дыминский вышел из состава участников компании ВОГ. Это было его решение. Разговор об этом (о выходе Дыминского – ЭП) шел внутри группы еще при живом Игоре Еремееве", — сказал Корецкий.

Также, по данным ЭП, Дыминский вышел только из нефтяного бизнеса группы компаний "Континиум".

Континиум - холдинговая компания, которая координирует ряд бизнес-проектов в Украине. Созданная в 1992 году Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым.

Сеть АЗС под брендом WOG, входящая в группу компаний Континиум, является крупнейшей в стране и насчитывает более 500 комплексов во всех областях, а также 32 нефтебазы. Кроме компании WOG, в группу Континиум входят также компании "КОМО", ЗАО "Галичина", гипермаркет "Там Там" и ряд других активов.

Петр Дыминский - бывший народный депутат от "Нашей Украины", один из самых влиятельных бизнесменов Львовщины. В 90-х годах был бизнес-партнером министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Последние десять лет отошел от активной политической деятельности и много времени уделяет футбольному клубу "Карпаты", почетным президентом которого является. Дыминский - владелец львовского телеканала ZiK. Forbes в 2015 году оценил его состояние в $103 млн.

Степан Ивахив - народный депутат Украины, депутатская группа "Воля народа", один из основателей группы компаний "Континиум", ближайший соратник Игоря Еремеева. Forbes в 2016 году оценил состояние Ивахива в $93 млн.

Сергей Лагур - бизнесмен, один из бывших акционеров банка "Надра" и член его наблюдательного совета, президент Федерации тенниса Украины. Forbes в 2016 году оценил состояние Лагура в $93 млн.