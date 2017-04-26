ГПУ расследует незаконное отчуждение Януковичем санатория Киевводоканала

Генеральная прокуратура расследует незаконное отчуждение имущества АК "Киевводоканал" в пользу фирм, подконтрольных беглому экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру Януковичу.

Об этом сообщает Bihus.info.

Согласно постановлению суда, хищения Киевводоканала прокуратура исследует в рамках общего производства от 06.03.2014, по факту завладения Виктором Януковичем государственным имуществом в особо крупном размере.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2011-2012 годах председатель правления Валерий Ченчевый и некоторые члены Наблюдательного совета КВК, противоправно отстранили на подконтрольные Януковичам фирмы санаторий "Родник" (г.. Киев, ул. Курортная, 4) и комплекс зданий (Киев, ул. Генерала Родимцева, 4).

Среди компаний-получателей ЧП "Технохимпостач", ООО "Геллиос ЛТД" и ООО "ЮРИТЕ ЛТД". Для сокрытия сделки привлекли ПАО "Радикал Банк", руководители которого были подконтрольны Януковичу.

13 апреля 2017 года прокуратура провела обыск у киевского нотариуса Ольги Пинзеник и изъяла копии документов КВК (уставные документы, протоколы заседаний и собраний акционеров, приказы, свидетельства на имущество); копии документов ПАО "Радикал Банк"; копии паспортов и ИНН Валерия Ченчевого и Анри Веремийченка (тогда председатель правления "Радикал Банка"); заявления об обременении и ипотеку имущества.

18 апреля суд наложил арест на изъятые документы. Также прокуроры получили доступ к банковским и регистрационным делам указанных трех фирм, и договоров поручительства в банке.

Напомним, журналисты обнародовали историю хищения имущества водоканала еще в мае 2015 года. Речь шла о том, что в 2011 году КВК взял в "Радикал" заем на 7,5 млн грн на 40 дней. В залог отдали:

- лечебно-оздоровительный комплекс "Джерело" в Пуще-Водице (оценен в 4,43 млн грн, хотя 2,7 га земли комплекса рыночно стоили около 2,7 млн долларов),

- комплекс сооружений на ул. Генерала Родимцева (278 кв. м, 3,70 млн грн),

- санаторий-профилакторий "Волна" возле с. Зазимье, к северу от Киева (11350 кв. м, 8,19 млн грн).

По кредиту водоканала поручилось ООО "Технохимпостач", оформленное на Белизский оффшор. Под залог фирма отдала свой депозит в этом же банке.

КВК условия договора не выполнил. Банк списал деньги с "Технохимпостача" в счет кредита водоканала, а тот взыскал с КВК залоговое имущество.

После сделки фирму ликвидировали. Имущество КВК перед ликвидацией "Технохимпостач" перепродал другим фирмам.

Санаторий "Родник" продали ООО "Геллиос ЛТД". Руководитель этой фирмы - член правления фонда гражданской жены Януковича Любови Полежай.

Имущественный комплекс на Родимцева получило ООО "Юрите ЛТД", зарегистрированное в одном здании с фирмами Ярослава Беры (член наблюдательного совета КВК и акционер "Радикал Банк") и Валерия Бута (зампред правления "Радикал").

Комплекс состоял из склада и мастерских, расположенных на четверти гектара земли возле Свято-Покровского монастыря (Голосеевский лес). Сейчас там построили отель.