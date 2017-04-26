В оккупированном Крыму запретили строительство

В оккупированном Россией Крыму введен мораторий на капитальное строительство до 2018 года.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Введение моратория объясняют проверкой документации. Так называемые "власти Крыма" обещают, что проверки займут месяц, но ведомства, которые будут их проводить, узнали о моратории лишь после публикации документа.

Сообщается, что ряд застройщиков уже столкнулись с трудностями и ждут коллапса в отрасли и судов из-за убытков. Банки уже начали приостанавливать кредитование проектов, а работу на крымских стройках могут потерять несколько тысяч строителей.

Запрет вводится в Алуште, Евпатории, Керчи, Судаке, Саках, Феодосии, Ялте, Симферополе и шести районах Крыма.

Самопровозглашенный "премьер-министр Крыма" Сергей Аксенов так объяснил свое решение: "Уровень хаотичной застройки без документации вышел за все допустимые пределы".

В пресс-службе "минстроя Крыма" сообщили, что распоряжение о моратории увидели лишь на официальном сайте и подробностей не знают.

Экономическая правда