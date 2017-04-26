Uber пообещала летающее такси уже в 2020 году

Компания Uber планирует до 2020 года провести испытания "летающего такси".

Об этом сообщает Reuters.

Испытания пройдут в Дубае и американском Далласе. Работать в качестве такси "летающие автомобили", по планам, начнут с 2023 года. Это позволит сократить время поездки по городу с 30 минут до 5.

Разработку летающего такси в компании назвали следующим шагом для Uber.

"Мы работаем, чтобы в реальности можно было нажать кнопку и улететь", - заявили в Uber.

Технической разработкой займутся партнеры, с которыми Uber уже заключил контакты. Речь идет о Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, ChargePoint, Embraer, Mooney и Pipistrel Aircraft.

Кроме того, для работы над проектом Uber пригласил бывшего инженера NASA Марка Мура.

Напомним, компания Uber предоставила своим пользователям в США возможность заказывать такси с автопилотом.

Экономическая правда