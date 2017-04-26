ГПУ подозревает одного из крупнейших застойщиков в неуплате налогов

Компании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве Лико-Холдинг экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонение от уплаты налогов.

Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева от 12 апреля 2017 года, пишет издание Первая инстанция.

Как отмечается, Генпрокуратура расследует дело по факту уклонения от уплаты налогов с 17 марта 2017 года.

Согласно судебным материалам КУА Лико-Инвест, один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве в своем управлении имеет пять паевых и один корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4,9 млрд гривен.

По версии следствия, менеджеры КУА Лико-Инвест и пособники, с целью уклонения от уплаты налогов, организовали схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертации безналичных средств в наличные и их легализации, полученные в ходе строительства недвижимости и продаже квартир. Компания перечисляла деньги на расчетные счета фирмы Фондовые технологии Украины за покупку ценных бумаг.

Следователь в судебном заседании просил предоставить доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для установления наличия или отсутствия фактов хозяйственных отношений между рядом компаний.

Ходатайство судом удовлетворено.

Напомним, что в 2015 году Генпрокуратура получила доступ к документам компании Лико-Холдинг Игоря Лысова в рамках другого расследования — о завладении топ-менеджментом застройщика инвестиций граждан в строительство жилых домов на сумму свыше 250 млн гривен.

Один из расследуемых эпизодов преступления был связан с выводом 50 млн гривен, вложенных инвесторами в жилищное строительство, на кипрскую Falcon Business Иnvest Systems Limited. Деньги перечислялись за рубеж под видом дивидендов, полученных от КУА Лико-Инвест, в 2013-2015 годах.