МЭРТ обвиняет 15 госпредприятий в саботаже аудита

По состоянию на начало апреля 15 крупных госкомпаний продолжают невыполнение возложенных на них обязательств по проведению независимого аудита с привлечением аудиторских компаний мирового уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, только 25 из 46 крупнейших госпредприятий успешно прошли аудит финансовой отчетности за 2015 год, который полностью соответствует требованиям законодательства. 6 компаний все еще находятся в проверки.

4 компании из данной группы провели процедуру независимого аудита с существенным нарушением.

"11 предприятий полностью саботируют требование о проведении независимого аудита. К таковым относятся: ГП "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский", ГП "Администрация морских портов Украины", Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго", ГСП "Чернобыльская АЭС" и другие", - говорится в сообщении.

"Саботаж независимого аудита - это саботаж реформы управления государственными предприятиями", - заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Мы должны понимать реальное положение дел на предприятиях, чтобы делать выводы об эффективности его менеджмента и инвестиционную привлекательность. Любой руководитель, который отвечает за свою работу, не боится аудита, тем более компаний с мировым именем. Когда информация скрывается - это сразу свидетельствует, что где-то есть проблемы", - добавил он.

Экономическая правда