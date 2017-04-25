Киевлянина, арестованного за интернет-прозвище, выпустили под домашний арест

Печерский суд Киева отпустил под домашний арест киевлянина Антона Тимохина, которого правоохранители обвинили в краже 6 млн евро у интернет-пользователей.

Об этом ЭП сообщила жена Антона Тимохина Марина.

По ее словам, на заседании суда адвокаты выступили за переведение Тимохина под домашний арест, прокуратура возражений не имела.

"Были уверены, что все плохо. Прошло уже полгода, при этом нет никаких прямых доказательств виновности. Мера пресечения изменена на содержание под домашним арестом на срок до 2 мая. Затем прокуратура снова будет подавать ходатайство о продлении домашнего ареста", - заявил адвокат Тимохина.

"В среду оденут браслет, ближе к обеду будет дома. Мое мнение, что ждали документы от немцев и не выявили доказательств по поводу виновности мужа", - отметила жена Антона Тимохина Марина.

Ранее ЭП описывала историю Тимохина, которого арестовали за то, что его интернет-псевдоним и часть адреса электронной почты совпадают с псевдонимом хакера, которого разыскивает прокуратура ФРГ за кражу 6 млн евро у интернет-пользователей.

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Экономическая правда