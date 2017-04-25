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Приватбанк с мая снизит ставки по депозитам

Вторник, 25 апреля 2017, 18:30

С начала мая на рынке депозитов физических лиц продолжится снижение базовых ставок по вкладам как в валюте, так и в гривне в среднем на 0,5-1%.

Об этом сообщил руководитель розничного бизнеса банка Алексей Шабан, передает пресс-служба финучреждения.

"Снижение учетной ставки Национального банка и укрепление рыночных тенденций на снижение стоимости заемных ресурсов дают возможность Приватбанку продолжить с начала мая снижение ставок по депозитам как в гривне, так и валюте", - отметил Шабан.

"Это, в свою очередь, будет способствовать развитию кредитования за счет более доступных процентных ставок по кредитам для стимулирования роста экономики. В конце апреля вкладчики еще могут разместить деньги по "старым" ставкам", - добавил он.

Как сообщили в пресс-службе, с 4 мая по депозитным договорам физических лиц в банке максимальная процентная ставка в гривне составит 16,3% годовых, в долларах - 5% годовых, а в евро вклады будут приносить не более 3% годовых.

Как известно, правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля.

Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда

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Приватбанк ставка
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