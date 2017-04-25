"Центрэнерго" с третьей попытки нашло уголь в Грузии

Грузинская компания ООО "Сакнахшири (Группа Джи-Аи-Джи)"/Sakhnakhshiri GIG Group) стало победителем тендера ПАО "Центрэнерго" на поставку 700 тысяч тонн угля.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе закупок ProZorro, передает "Интерфакс-Украина".

"Сакнахшири" по итогам аукциона предложило поставить уголь за 1,809 млрд гривен, без НДС.

Таким образом, в случае утверждения результатов торгов стоимость угля "Центрэнерго" составит около 97 долларов/тонна при изначально ожидаемых около 102 долларов/тонна.

Как отмечается, грузинская компания в справке об опыте поставок указывает о ранее осуществленных поставках угля в адрес двух армянских и болгарской компании, а также внутри Грузии – около 300 тыс. тонн ежегодно.

100% ООО "Сакнахшири (Группа Джи-Аи-Джи)" принадлежит ООО "Джи-Аи-Джи Холдинг" и входит в "Грузинская индустриальная группа" (GIG) – холдинговую компанию основателем которой является Давид Бежуашвили, брат экс-министра обороны и экс-министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили.

Напомним, что ранее "Центрэнерго" отменило два объявленных в марте-апреле тендера на поставку 700 тыс. тонн угля из-за отсутствия предложений и объявило третий.