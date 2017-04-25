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Украина сократила потребление угля почти на 40%

Вторник, 25 апреля 2017, 16:04

Украина в марте 2017 сократила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37,7% - до 2,860 миллиона тонн.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Также сообщается, что по сравнению с февралем этого года потребление этого вида топлива в марте сократилось на 26,1%.

Как сообщалось, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 миллиона тонн.

В феврале этого года потребление угля в Украине сократилась на 13,7% по сравнению с февралем 2016 года - до 3,869 миллиона тонн.

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уголь Госстат
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