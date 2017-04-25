В Украине стремительно дорожает "борщевой набор"

Цены на основные овощи борщевого набора существенно подскочили - подорожание составило 31,5%.

Об этом сообщает в своем пресс-релизе Украинская аграрная конфедерация.

Наиболее существенный рост стоимости у капусты – на 57,6% (до 6,65 грн/кг). Морковь подскочила в цене на 43,1% (до 6,77 грн/кг), лук репчатый – на 36,1% (до 5,28 грн/кг), свеклу – на 23,8% (до 5,25 грн/кг), картофель – на 7,8% (до 6,80 грн/кг).

"Цены на рынке плодоовощной продукции толкает вверх довольно непростая ситуация – к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились и неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильными", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, в этом году пасхальная корзина обошлась украинцам в 377 грн.

Экономическая правда