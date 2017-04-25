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В Украине почти 2 миллиона безработных - Розенко

Вторник, 25 апреля 2017, 11:50

Безработными в Украине являются около 1,9 миллиона граждан.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день количество безработных колеблется на уровне 1,9 млн украинцев", - сказал он в эфире телеканала ZIK.

При этом Розенко отметил, что в Украине около 18 млн реально трудоспособных граждан, из которых страховые взносы в Пенсионный фонд платят около 11 млн человек.

Напомним, по данным Госстатистики, по состоянию на 1 апреля 2017 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 406,8 тыс безработных.

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безработица
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