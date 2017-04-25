Единый налоговый счет вводить необходимо - глава Госказначейства

Председатель Госказначейства Татьяна Слюз предлагает открывать для плательщиков один счет для уплаты налогов.

Об этом она заявила в интервью Экономической правде.

"Казалось бы, НДС поступает в государственный бюджет и счет для его уплаты должен быть один. Нет. Если один налогоплательщик находится во Львове, а другой в Киеве, то на каждого плательщика открыт отдельный счет для уплаты НДС. По каждому виду налога - другие счета", - отмечает она.

По словам Слюз, в прошлом году Госказначейство обслуживало 955 000 доходных счетов по всему государству.

Представители Госказначейства обсуждают с ДФС возможные варианты внедрения единого налога.

"Сначала мы обсуждали введение единого счета по такому же принципу, по которому функционирует система электронного администрирования НДС. По этой модели расщеплением уплаченной суммы на различные виды налогов занималось бы казначейство", - сказала Слюз.

Но, по ее словам, в ДФС ответили, что это очень сложный процесс поскольку "на фискальные органы будет очень большая нагрузка - им по каждому плательщику нужно будет вводить электронные реестры администрирования".

Госказначейство, Минфин и ДФС должны подготовить соответствующий законопроект и подать его в парламент до 1 июля. Слюз отметила, что через единый налоговый счет будут уплачиваться "рента, экологический налог, земельный налог, налог на недвижимость, акциз также. Кроме акциза по топливу".

Полный текст интервью читайте по ссылке: Глава Госказначейства Татьяна Слюз: У нас нет никакой информации для возмещения НДС.

Экономическая правда