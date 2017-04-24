Все разделы
Укр / Рус

Приватбанк поменял юридический адрес с Днипра на Киев

Понедельник, 24 апреля 2017, 15:25

Государственный Приватбанк поменял свой юридический адрес с Днипра на Киев.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно утвержденной новой редакции устава банка, юридический адрес ПАО КБ "Приватбанк" изменен с ул. Набережная Победы, 50, г. Днепр на ул. Грушевского, 1Д, г. Киев.

Как отмечается, правление Приватбанка и все службы головного офиса банка продолжают работать в Днипре, фактический адрес головного банка не меняется.

"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, Наблюдательного совета позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами", – сообщает пресс-служба банка.

Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Приватбанк
Материалы по теме
НБУ предлагает cократить долю госбанков в системе до 30% 21 апреля 2017, 11:08
На докапитализацию Приватбанка необходимо еще 30 миллиардов - Гонтарева 21 апреля 2017, 09:00
Суд признал незаконным блокирование счетов "Динамо" в Приватбанке 20 апреля 2017, 10:49
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте