Приватбанк поменял юридический адрес с Днипра на Киев

Государственный Приватбанк поменял свой юридический адрес с Днипра на Киев.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно утвержденной новой редакции устава банка, юридический адрес ПАО КБ "Приватбанк" изменен с ул. Набережная Победы, 50, г. Днепр на ул. Грушевского, 1Д, г. Киев.

Как отмечается, правление Приватбанка и все службы головного офиса банка продолжают работать в Днипре, фактический адрес головного банка не меняется.

"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, Наблюдательного совета позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами", – сообщает пресс-служба банка.

Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда