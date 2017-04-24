Приватбанк поменял юридический адрес с Днипра на Киев
Государственный Приватбанк поменял свой юридический адрес с Днипра на Киев.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Согласно утвержденной новой редакции устава банка, юридический адрес ПАО КБ "Приватбанк" изменен с ул. Набережная Победы, 50, г. Днепр на ул. Грушевского, 1Д, г. Киев.
Как отмечается, правление Приватбанка и все службы головного офиса банка продолжают работать в Днипре, фактический адрес головного банка не меняется.
"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, Наблюдательного совета позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами", – сообщает пресс-служба банка.
Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.
Экономическая правда
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