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Китай готов внедрить ЗСТ с Украиной - посол

Воскресенье, 23 апреля 2017, 18:50

Посол Китайской Народной Республики Ду Вэй заявляет, что его страна готова рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной в случае поступления соответствующего предложения.

Об этом сообщает УНИАН.

Говоря о возможности создания зоны свободной торговли с Украиной, Ду Вэй отметил, что важной составляющей стратегии развития Китая являются взаимоотношения с другими странами.

"Еще в 2015 году состоялось заседание подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в рамках межправительственной комиссии. Наши руководители подкомитетов на рабочем уровне, неофициально, обсудили этот вопрос. Я так считаю, что после этого, и у вас, украинской стороны, и у китайской стороны... наши эксперты изучают, анализируют и делают экспертизу на счет этого сотрудничества", - сообщил посол.

По его словам, если у украинской стороны "будут какие-то предложения, китайская сторона готова принять и выслушать их".

Напомним, в ЕБРР считают выгодной для Украины ЗСТ с Китаем.

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ЗСТ Китай
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