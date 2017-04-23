Грузовые перевозки в Украине выросли на 8,4% - Гройсман

С начала года транспортные предприятия перевезли 153 миллиона тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016 года.

Об этом сообщил Владимир Гройсман на странице в Facebook.

Премьер отметил, что правительство "продолжает активно искать партнеров и развивать новые маршруты".

"В частности рассчитываем на результат и в проектах Нового Шелкового пути из Китая в Европу, и в транскаспийском и кавказском направлениях", - заявил глава правительства.

Напомним, в апреле было принято решение о включении национальной железнодорожной компании "Укрзализныця" в состав Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

Экономическая правда