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Великобритания покинет список пяти крупнейших экономик мира - МВФ

Воскресенье, 23 апреля 2017, 11:45

Великобритания к 2022 году покинет список пяти крупнейших экономик мира.

Об этом сообщает Коммерсант.

По прогнозам МВФ, Индия, темпы экономического роста которой составляют 9,9% в год, к 2022 году будет занимать четвертое место в мире, обогнав и Великобританию (ныне пятое место в мире) и Германию (четвертое место).

В результате Великобритания, темпы экономического роста которой, по прогнозам МВФ, составят в текущем году 2%, а в следующем - 1,8%, останется за пределами пятерки. Дополнительное негативное влияние на экономику страны будет оказывать и выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Напомним, Еврокомиссия выставит Соединённому королевству счет в размере около 50 миллиардов фунтов стерлингов (62 миллиарда долларов), и Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты.

Стоит отметить, специалисты выяснили, что Польша выглядит более уязвимой к последствиям выхода Великобритании из Евросоюза, чем любая другая страна.

Экономическая правда

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