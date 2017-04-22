Министр агрополитики хочет запустить рынок земли путем продажи права аренды

Первым этапом запуска рынка земли должен стать запуск продажи прав аренды на земельные участки для сельскохозяйственных нужд.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Моя позиция такая: на нынешнем этапе мы можем говорить исключительно о продаже прав аренды на землю и банковскую заставу прав аренды, чтобы под эти права можно было привлекать дополнительные инвестиции аграриям в бизнесе. Права собственности на землю останутся у селян и эти права не будут предметом хозяйственных отношений", - заявил в эфире "5 канала" глава Минагрополитики.

По его словам, он озвучит свою позицию в правительстве, но позиция Кабмина станет известной после того, когда все министры определятся со своим мнением по этому вопросу.

"Я думаю, что эту позицию я смогу отстоять в парламенте, поскольку она не задевает насущных интересов, приносит дополнительные инвестиции в отрасль, создает ценообразование, делает рынок более динамичным и прозрачным", - сказал Кутовой.

Он уточнил, что права аренды крупными компаниями (2-3 тыс. га) уже давно в Украине продаются вместе с корпоративными правами, а фермер, который бы хотел купить права аренды на 15 га, этого сделать не может, поскольку для этого ему нужно создавать ООО, получать корпоративные права, вести бухгалтерию.

"Поэтому сегодня крупные компании имеют право торговать договорами аренды, а мелкие фермеры остаются не у дел", - добавил министр.

Он считает, что парламент, скорее всего, не поддержит идею с возможностью продажи земли до 200 га физлицам-украинцам. Вероятность поддержки законопроекта о продаже прав аренды более высокая.

Кутовой добавил, что запуск рынка путем разрешения продажи 200 га физлицам вряд ли сможет принести большие инвестиции в АПК, в то время как эмфитевзис позволит и мелким, и крупным производителям использовать права аренды как банковский залог. При этом фактически люди будут оставаться собственниками паев, а сдавая их в долгосрочную аренду, смогут получить солидную сумму, которая будет соответствовать стоимости продажи земли в случае отмены моратория.

Как известно, введение земельного рынка - одно из требований Международного валютного фонда, которые прописаны в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Фондом.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что законопроект о земельной реформе может появиться в Раде через один-два месяца.

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