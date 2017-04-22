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Российский ВЭБ назвал количество желающих купить украинскую "дочку"

Суббота, 22 апреля 2017, 11:23

Российский Внешэкономбанк уже получил и рассматривает четыре предложения от потенциальных покупателей Проминвестбанка.

Об этом сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков, передает РИА.

"Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. Так как на последнем этапе появились новые инвесторы, мы вынуждены немного доуточнять позицию. Наверно, уже к середине мая мы сможем что-то более конкретное сказать", — сказал он журналистам.

Сообщается что ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — Глобэкс, Связь-банк и украинский Проминвестбанк.

В марте ЭП сообщала, что в покупке Проминвестбанка заинтересованы трое инвесторов - бизнесмены Нурусулим Аркалаев и Сергей Тронь, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский и венгерский банковский холдинг ОТП.

Экономическая правда

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Проминвестбанк
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