Google Переводчик улучшил англо-украинский перевод

Сервис Google.Translate начал использовать технологию "нейронного перевода" при переводе между английским и украинским языками.

Об этом компания Google Украина сообщила в своем официальном блоге.

"В следующий раз, когда вы будете пользоваться Google Переводчиком, вы, возможно, заметите, что перевод стал более точным и простым для понимания", - говорится в сообщении.

"Это потому, что слова и предложения, которые вы переводите между английским и украинским языками теперь используют нашу передовую технологию "нейронного перевода", - заявляет Google.

Как отмечают в компании, технология нейронного машинного перевода значительно лучше, чем предыдущая, потому что обрабатываются целые предложения, а не отдельные фразы. Это помогает делать переводы более точными и похожими на естественную человеческую речь.

Google Переводчик обновится автоматически в приложениях iOS и Android, на translate.google.com.ua и через Поиск Google. Вскоре он будет доступен для автоматического перевода страниц в Chrome. Украинский язык присоединяется к ряду других языков, которые были обновлены до нейронного перевода.

Экономическая правда