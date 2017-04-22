США начали антидемпинговое расследование в отношении украинской стали

США начали антидемпинговое расследование в отношении импорта стальной катанки из углеродистой и легированной стали из Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства торговли США, передают "Українські новини".

Кроме того, расследования касаются также Беларуси, Италии, Южной Кореи, России, Южно-Африканской Республики, Турции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно сообщению, импорт катанки из Турции и Италии будет проверен на предмет субсидирования, импорт из остальных стран - на предмет демпинга.

Предварительные результаты расследования должны быть озвучены не позже 12 мая.

Напомним, что в 2015 году США сохранили ограничения в отношении горячекатанного плоского проката из Украины.

В феврале этого года Европейская комиссия решила не продлевать действовавшую с 1999 года антидемпинговую пошлину на импорт стальных канатов происхождением из Украины и Молдовы.