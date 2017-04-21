Официально: глава Государственной зерновой корпорации уходит в отставку

Исполняющий обязанности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Александр Григорович заявил об уходе в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба ГПЗКУ.

"Оставляю корпорацию с чистым сердцем, ведь все это время я прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить эффективную деятельность компании", - заявил Григорович.

"Мы подготовили качественную почву для дальнейшего развития компании, и я надеюсь, что принципы, заложенные нами, позволят корпорации и в дальнейшем сохранить положительную динамику ключевых показателей", - добавил он.

Согласно сообщению, в ближайшее время госкорпорация представит отчет о результатах его работы в должности и.о. главы ГПЗКУ.

При этом пресс-служба не уточнила причины ухода Григоровича и где он планирует работать в будущем.

Напомним, по итогам первого квартала 2017 года Государственная продовольственно-зерновая корпорация получила чистую прибыль в размере 45,8 миллиона гривен.

Раньше ЭП со ссылками на источник сообщала, что Александр Григорович, который с октября прошлого года является исполняющим обязанности председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации, планирует покинуть свой пост.