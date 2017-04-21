Запустить поезд из Украины в Иран невозможно - Балчун

Председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун убежден, что анонсирование главой Мининфраструктуры поезда в Иран свидетельствует прежде всего о некомпетентности чиновника.

Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци.

"Заявление об отставке руководства ПАО "Укрзализныця "министр инфраструктуры прикрывает собственную некомпетентность и непрофессионализм. Очередной пример - анонс тестового поезда в "никуда", - заявил Балчун.

По словам транспортного эксперта Александра Кавы, тестовый поезд в Иран, анонсированный Мининфраструктуры, сможет доехать только до азербайджано-иранской границы.

"Железнодорожные перевозки возможны с Батуми только в Астару. До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт - 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти территории Ирана", - сообщил Кава.

Напомним, что Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции из Украины в Иран.

Экономическая правда