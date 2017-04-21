Все разделы
Укр / Рус

Запустить поезд из Украины в Иран невозможно - Балчун

Пятница, 21 апреля 2017, 14:25

Председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун убежден, что анонсирование главой Мининфраструктуры поезда в Иран свидетельствует прежде всего о некомпетентности чиновника.

Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци.

"Заявление об отставке руководства ПАО "Укрзализныця "министр инфраструктуры прикрывает собственную некомпетентность и непрофессионализм. Очередной пример - анонс тестового поезда в "никуда", - заявил Балчун.

По словам транспортного эксперта Александра Кавы, тестовый поезд в Иран, анонсированный Мининфраструктуры, сможет доехать только до азербайджано-иранской границы.

"Железнодорожные перевозки возможны с Батуми только в Астару. До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт - 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти территории Ирана", - сообщил Кава.

Напомним, что Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции из Украины в Иран.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Укрзализныця Омелян
Материалы по теме
Укрзализныця обновит вагоны и локомотивы на 12,5 миллиарда 20 апреля 2017, 19:42
Омелян готов голосовать на Кабмине за отставку Балчуна 20 апреля 2017, 14:21
Наблюдательный совет Укрзализныци обновится летом - МИУ 18 апреля 2017, 15:55
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте