Предприятие Ахметова и Абрамовича показало 16 миллиардов прибыли

ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" получил 16,16 миллиарда гривен прибыли за последние три года.

Об этом говорится в приложении к официальному объявлению о проведении внеочередного общего собрания акционеров предприятия, передает "Интерфакс-Украина".

В соответствии с прилагаемой к повестке дня информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014-2016 годы, которые ранее не обнародовались, по итогам работы ЮГОКа в 2016 году была получена чистая прибыль в размере 5,9 млрд грн, в 2015-м – 3,49 млрд грн, в 2014 году – 6,77 млрд грн.

В 2013 году, согласно ранее обнародованному отчету, предприятие нарастило чистую прибыль на 52,8% по сравнению с 2012 годом – до 3,3 млрд грн (в 2012 году она составляла 2,16 млрд грн).

Нераспределенная прибыль на конец 2016 года составила 34,19 млрд грн (на конец 2013 года она составляла 17,59 млрд грн).

Согласно документу, активы ЮГОКа в 2016 году возросли на 19,7%, до 37,08 млрд грн, в том числе возросли основные средства на 1%, до почти 4 млрд грн.

Численность работников комбината за прошлый год сократилась на 10,9% – до 6 561 тыс. чел.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group, основной акционер – Роман Абрамович ), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват".

По данным Национального депозитария на конец 2016 года, крупнейшими акционерами ЮГОКа были кипрские Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited и Mint Data Holdings Limited, владеющие по 22,174% акций каждая, а также ООО "Металлотехника" – 25,7834%.