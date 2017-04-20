Авиакомпания LOT запускает рейс Львов-Познань

Со 2 июня из львовского аэропорта начнут выполняться прямые рейсы в польский город Познань.

Об этом сообщает ЦТС.

Как отмечается, в графике рейсов указано, что полеты будет выполнять авиакомпания LOT два раза в неделю по понедельникам и субботам на региональных самолетах Bombardier Q400. Вылеты из Познани запланированы на 01:50 ночи, вылеты из Львова - на 04:30 утра.

Однако продажа билетов на новый прямой рейс из Львова авиакомпанией LOT ещё не выполняется.

На данный момент прямые рейсы из Львова в Польшу предоставляет авиакомпания LOT (в Варшаву) и у лоукостер Wizz Air (во Вроцлав). С сентября рейсы из Львова в польские города Краков и Вроцлав откроет также бюджетный авиаперевозчик Ryanair.