Все разделы
Укр / Рус

Омелян готов голосовать на Кабмине за отставку Балчуна

Четверг, 20 апреля 2017, 14:21

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет о готовности голосовать за отставку главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, годовой контракт с которым заканчивается в мае 2017 года.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце работы Войцеха Балчуна, но этот вопрос должен быть решен на Кабмине в мае этого года" - сказал он.

Министр добавил, что у него есть кандидатуры на пост главы "Укрзализныци", в частности среди бывших железнодорожников, а также западноевропейские специалисты. Всего у Омеляна есть три таких кандидатуры, однако он не уточнил имён.

Как сообщалось, Омелян ранее неоднократно критиковал работу Балчуна и высказывался за его отставку.

Премьер-министр Владимир Гройсман в январе текущего года поддержал Балчуна в конфликте с Омеляном.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Омелян Укрзализныця
Материалы по теме
Украина запустит тестовый поезд в Иран - Омелян 20 апреля 2017, 10:01
Омелян требует увольнения руководства Укрзализныци 11 апреля 2017, 15:27
За ремонтом дорог будут наблюдать онлайн – Омелян 10 апреля 2017, 18:03
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте