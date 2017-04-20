Глава зерновой госкорпорации покидает пост - источник

Александр Григорович, который с октября прошлого года является исполняющим обязанности председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации, покидает свой пост.

Об этом ЭП сообщил источник в госкорпорации.

"Это уже окончательно принятое решение, юридические формальности займут несколько дней. Затягивать не будут", - сказал собеседник ЭП.

Еще один собеседник из Министерства аграрной политики и продовольствия также подтвердил эту информацию.

"Да, это правда. 99%, что Григорович уйдет. С 21 апреля он уйдет в отпуск, из которого уже не выйдет", - отметил он.

Собеседник из Минагрополитики говорит, что в правительстве недовольны ходом переговоров с основным кредитором корпорации - китайским Эксимбанком.

Речь идет о 1,5-миллиардной долларовой ссуде, которая предоставлялась под госгарантии, и которую в случае, если не получится достичь договоренности о реструктуризации, придется возвращать правительству.

ЭП пыталась взять комментарий у Григоровича, но пока связаться с ним не удалось.

Ранее ЭП уже писала, как ГПЗКУ выполняет договоренности с китайской стороной.

ГПЗКУ была создана правительством в августе 2010 года. В ее состав входит сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы.

Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерна. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн грузов в год.

Корпорации принадлежит 10% сертифицированных зерновых мощностей Украины, а возможности ее портовых терминалов позволяют обеспечить до 12% среднегодовых объемов экспортной перевалки зерна.

Последние три года компания убыточна. Сумма убытков: 2014 год – 3,536 млрд гривен, 2015 год – 3,029 млрд гривен, 2016 год - около 600 млн гривен.

В рамках заключенного в 2013 году контракта украинская компания должна была поставлять в Китай ежегодно около 5 млн тонн зерна, преимущественно кукурузу. В конце прошлого года корпорация остановила экспорт в КНР.

Экономическая правда