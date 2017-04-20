Нацбанк укрепил официальный курс гривни
Четверг, 20 апреля 2017, 09:14
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 20 апреля на 6 копеек до 26,78 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,72 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,7685 гривни.
Напомним, 19 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке +по состоянию на 16:59 установились на уровне 26,76-26,79 гривни за доллар.
Экономическая правда
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