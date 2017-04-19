Новый указ Трампа может ударить по украинскому IT-сектору

Президент США Дональд Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев", который призывает к пересмотру программы виз H-1B, способствующей работе в США высококвалифицированных иностранных специалистов.

Об этом сообщает Голос Америки.

Подписание указа состоялось до рассмотрения Конгрессом соответствующего законопроекта о реформировании системы рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B.

Эта программа является популярной среди высокотехнологичных компаний США. 85000 виз, предоставляемых ежегодно в её рамках, позволяют компаниям привлекать работников технических специальностей со всего мира и, в том числе, программистов из Украины.

Президентский указ направляет четкий сигнал исполнительной власти США о начале пересмотра системы привлечения иностранных работников, а также усилении защиты американских производителей в системе государственных закупок США.

"Только самые квалифицированные и высокооплачиваемые работники должны иметь доступ к этой программе ..., ведь сейчас крупным компаниям часто выгодно уволить работников и нанимать специалистов за рубежом. Сейчас 80% работников по визам H-1В получают зарплаты ниже средних по отрасли ", - отметил чиновник США во время брифинга в Белом доме, посвященного новому указу Трампа.

Ужесточение визовых требований может негативно отразиться на развитии IT-сектора.

Другая часть указа - "покупай американское" касается усиления надзора за исполнением уже существующих положений по использованию товаров американского производства для таких проектов как, например, американская железная дорога Amtrak.

Это также может сказаться на поставках украинской стали в США.